Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Kasım 2023 12:02
Mayıs 2023de kadroya geçenlerde hizmet birleştirme durumu

Merhaba, Bursada hemşireyim. Mayıs 2023'de kadroya geçtim. 8yıl hizmetim var ama sadece kadroya geçtiğim günler sistemde 6 ay olarak gözüküyor. Bu dönemde kadroya geçenlerde hizmet birleştirme hala yapılmadı. İl sağlık müd. SGK'ya gönderiyor, SGK İl sağlık müdürlüğüne. Bursada olupda hizmet birleştirme yaptırabilen var mı? Ya da diğer illerde durum nedir?

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