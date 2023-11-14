Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


14 Kasım 2023 12:38
Doktora etik kurul

doktora tez aşamasındayım veri toplama vs. süreci bitti. danışman kurumdan istifa etti. yeni danışmanın adının olduğu yeni bir etik kurul almama gerek var mı? bulgisi olan hocalarım yardımcı olursa çok sevinirim

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