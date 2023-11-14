KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Kasım 2023 13:12
2023 ASEM alımı ne zaman gelecek?

2023 Asem alımı hakkında bilgisi duyumu olan varmı?


levelup06
Memur
14 Kasım 2023 13:20
Pertem sene sonu ilan gelir demişti. Arayıp sordum.
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