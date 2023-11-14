Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Kasım 2023 14:48
Bir türlü tayin olamamak hk .

Büyükşehirlerden birisinde Merkez Adliye'de zabıt katibiyim, kısa bir süre önce kadroya geçtim. kadroya geçmeden önce 16 kez becayiş talebinde bulundum. Hepsi komisyon tarafından personel yetersiz diye red edildiği (oysa binlerce katiple aynı adliyedeyiz), kadroya geçince havuz tayini yazdım, hatta kuş uçmaz kervan geçmez ilçeleri bile yazdım. Bir tanesi gelmedi. Benimle beraber tayin yazan arkadaşlarımdan 19'u gitti. Bir tek ben kaldım. Ne yaptıysam bir türlü il dışına çıkamadım. Hep red hep red. Tanıdığı olan insanlar anında tayin oluyor, benim gibi arkasında kimse olmayan insanlar da böyle bekliyor, bu durumda ne yapmam lazım tecrübeli arkadaşlara soruyorum.


kamuz01
Memur
14 Kasım 2023 14:55

hocam bende cezaevinde katibim sürekli tayin yazıyorum bana da çalıştığı kurumda kendisine ihtiyaç duyulmasından dolayı talebi olumsuz değerlendirilmiştir diye cevap veriyorlar bende ısrarla tayin yazıyorum genel müdürlükten beni uyardılar sürekli tayin yazma hakkında soruşturma açarız diye ben yine devam ettim bu sefer kurumu aramışlar personeliniz sürekli tayin yazıyor kendisini uyarın demişler. bu ülkede torpil olmadan bişey olmuyor .


sabriabi99
Aday Memur
14 Kasım 2023 15:18
bende de aynı durum var aile birliği mazeretim olduğu halde taleplerim 10 defa reddedildi dava açmayın sıkıntı yaşarsınız müdür olamazsınız diye bir hikaye dolanıyor ben asla inanmıyorum ancak çok duydum öncedeb düşünüyordum da umrumda değil artık güzellikle olsun diyoruz olmuyor dava açalım diye düşünüyoruz duruşmalı iptal davasını kaybetmen halinde ödeyeceğin karşı vekalet ücreti 20 bin tl küsür her gün yol gidip geliyorum yemekhane servis yok cepte para durmuyor, zaten ekonomik yıprattığı için dava açıyoruz hak aramak istiyorum düştüğüm duruma bak salak salak gülüyorum artık psikoloji kalmadı (aptal aptal yorum yapacaklar için açıklama; isteğim dışı ilçeye atandım listedeki sıralamam ile yetiyordu gittim durumu anlattım 1 yıl sabret alacağız dediler sorun yok dedim evlenince durumlar tepetaklak değişti eşim çakılı kadro memur, komisyon içi tayin yani ben ilçedeyim o ilde)
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