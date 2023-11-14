Bir türlü tayin olamamak hk .

bende de aynı durum var aile birliği mazeretim olduğu halde taleplerim 10 defa reddedildi dava açmayın sıkıntı yaşarsınız müdür olamazsınız diye bir hikaye dolanıyor ben asla inanmıyorum ancak çok duydum öncedeb düşünüyordum da umrumda değil artık güzellikle olsun diyoruz olmuyor dava açalım diye düşünüyoruz duruşmalı iptal davasını kaybetmen halinde ödeyeceğin karşı vekalet ücreti 20 bin tl küsür her gün yol gidip geliyorum yemekhane servis yok cepte para durmuyor, zaten ekonomik yıprattığı için dava açıyoruz hak aramak istiyorum düştüğüm duruma bak salak salak gülüyorum artık psikoloji kalmadı (aptal aptal yorum yapacaklar için açıklama; isteğim dışı ilçeye atandım listedeki sıralamam ile yetiyordu gittim durumu anlattım 1 yıl sabret alacağız dediler sorun yok dedim evlenince durumlar tepetaklak değişti eşim çakılı kadro memur, komisyon içi tayin yani ben ilçedeyim o ilde)

bende de aynı durum var aile birliği mazeretim olduğu halde taleplerim 10 defa reddedildi dava açmayın sıkıntı yaşarsınız müdür olamazsınız diye bir hikaye dolanıyor ben asla inanmıyorum ancak çok duydum öncedeb düşünüyordum da umrumda değil artık güzellikle olsun diyoruz olmuyor dava açalım diye düşünüyoruz duruşmalı iptal davasını kaybetmen halinde ödeyeceğin karşı vekalet ücreti 20 bin tl küsür her gün yol gidip geliyorum yemekhane servis yok cepte para durmuyor, zaten ekonomik yıprattığı için dava açıyoruz hak aramak istiyorum düştüğüm duruma bak salak salak gülüyorum artık psikoloji kalmadı (aptal aptal yorum yapacaklar için açıklama; isteğim dışı ilçeye atandım listedeki sıralamam ile yetiyordu gittim durumu anlattım 1 yıl sabret alacağız dediler sorun yok dedim evlenince durumlar tepetaklak değişti eşim çakılı kadro memur, komisyon içi tayin yani ben ilçedeyim o ilde)