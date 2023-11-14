Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Kasım 2023 15:15
2024 JGK UZMAN ERBAS

Komutanlarım abilerim saygılar

6 aylık uzman erbaş eğitimi esnasında olası bilek diz bolgelerinden sakatlanma durumunda başımıza gelebilecek senaryo nedir teşekkür ederim

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