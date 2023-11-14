Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


14 Kasım 2023 15:34
Hastalandım, 5 yıl boyunca güvenlik tedbirim var.yardım lütfen

Sayın arkadaşlar 2024 Engelli kpss'ye girecem, lise mezunuyum, bu sene Asliye ceza mahkemesinden güvenlik tedbiri aldım, beş yıl boyunca üç ayda bir doktor muaynesine gireceğim, mahkeme kararında cezai ehliyeti yoktur, ceza verilmesine yer olmadığına kararı verildi. bir süre hastanede yattım, şifa buldu diye taburcu oldum, Engelli memur olarak atanmama engel midir?


gitbaşımdan
Aday Memur
14 Kasım 2023 15:36

E devlette adli sicil kaydında çıkıyor çünkü güvenlik tedbiri .

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