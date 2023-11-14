Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**



Becayiş istiyor
14 Kasım 2023 15:44
Görevde Yükselme Sınavı Soru ve Cevaplarının Yayınlanmaması Şikayeti

Merhaba arkadaşlar,

Hafta sonu (12.11.2023) İTÜ'de Mersin Üniversitesi tarafından GYS yapıldı. Ancak şimdi Mersin Üniversitesi soru ve cevapları paylaşmıyor. Sınav protokolünün bu şekilde yapıldığı söyleniyor. Sorulara ve cevap anahtarına ulaşmak için bilgi-görüş ve desteğinize ihtiyacım var.

Saygılarımla...

Çok Yazılan Konular

Çakılı KadroÜniversitede Mühendis olmakBelediyede müdür vekaletiÜniversite tekniker maaşı

Sözlük

güne bir söz bırak 19 Demir eksikliği 2 geleceğime mektup 1 danıştay 1 kendinle evli olsan boşanma nedenin ne olurdu 2 sözlüğü güne çevirmek 2 cam silmek 1 saçını boyatan erkek 5 iş yerinden sabah sabah haberleri okuyan mesai arkadaşı 3 fırka fırka olmak 1

Son Haberler

Candan kardeşlerin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni detaylarDişi çekilen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiEn düşük emekli maaşı 10 bin lirayı geçecekGüzellik merkezinin kurşunlanması olayında Polat çiftinin tutuklanması istendiErdoğan, anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi