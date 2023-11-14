Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Kasım 2023 16:25
Memurların çalışma saati 6 saate inecekmiş

Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz


police-izmir-
Aday Memur
14 Kasım 2023 16:35
her gün yeni bir dedi kodu ile başlık açılıyor. sorulan soruya gelince, işin aslı astarı belli olmadan konuşmaya gerek yok.

Ankaralımemur41
Aday Memur
14 Kasım 2023 16:54
masa başı bürocu 6 saate inerse, dışarda afedersiniz it gibi çalışan bizler napacaz 12 saat
Toplam 2 mesaj

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