Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Kasım 2023 17:18
Hastalık İzinliyken Tekrardan Rapor Almak
A şehrinde polisim heyet raporu verildi tarafıma. Raporu hastalık iznine çevirip memleketime geldim.Doktorlar hala tam olarak iyileşmediğim kanısındalar tekrardan memleketimde rapor almamın bir sakıncası var mı? Hastalık izni kanuni izin olarak geçer mi?

&YuSuF&
Memur
14 Kasım 2023 17:34
tekrardan memleketten rapor alamazsınız soruşturma geçirirsiniz emniyet raporunuzu hastalık iznine çevirmez ve 10 gün işe gelmezsesniz memuriyetten çekşimiş olursunuz size tavsiyem rahatsızlığınız devam ediyorsa heyet verilen yerden rapor alınız geçmiş olsun

gedihahmetpasha
Aday Memur
14 Kasım 2023 17:34
teşekkürler
&YuSuF&, 24 dk. önce
tekrardan memleketten rapor alamazsınız soruşturma geçirirsiniz emniyet raporunuzu hastalık iznine çevirmez ve 10 gün işe gelmezsesniz memuriyetten çekşimiş olursunuz size tavsiyem rahatsızlığınız devam ediyorsa heyet verilen yerden rapor alınız geçmiş olsun

kral122
Daire Başkanı
14 Kasım 2023 17:52

Yatış yapıldığı taktirde oluyor diye biliyorum

&YuSuF&, 24 dk. önce
tekrardan memleketten rapor alamazsınız soruşturma geçirirsiniz emniyet raporunuzu hastalık iznine çevirmez ve 10 gün işe gelmezsesniz memuriyetten çekşimiş olursunuz size tavsiyem rahatsızlığınız devam ediyorsa heyet verilen yerden rapor alınız geçmiş olsun

gedihahmetpasha
Aday Memur
14 Kasım 2023 17:54
teşekkür ederim
kral122, 6 dk. önce

Yatış yapıldığı taktirde oluyor diye biliyorum

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıAli Yerlikaya canli yayinda soru cevap yapacakEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Egm Fetö idari soruşturmabim - danistay iade bilgi paylasimiKavga soruşturmaEkip aracında sigara içen saygısızlara? Polisler 2. şark iptal genelgesi bekliyorEmniyet Genel Müdürlüğü sizce hangi konularda iyileştirme yapmalı?Ali Yerlikaya canlı yayında olucak bu fırsat kaçmaz .

Sözlük

aşti 2 dendan 1 hökelenmek 2 Bugün olanlar 3 Demir eksikliği 2 Pontos Kralı Farnakes 2 biz melek değiliz 1 İçinden geleni söyle 1 güven tek kullanımlıktır 3 kayıp yıllar 2

Son Haberler

Son bir ayda sosyal medyadan provokasyon yapan 79 şüpheliye işlem yapıldıAnkara Büyükşehir, Mamak metrosunun yapım ihalesine çıktıBaşsavcılıktan, Candan kardeşlerin gözaltına alınmasına dair açıklamaABD'de enflasyon ekimde beklenenden fazla yavaşladıBaşı ezilerek öldürülen kadın cinayetinde yeni gelişme: Eşi ve 2 oğlu gözaltına alındı

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi