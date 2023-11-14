KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


14 Kasım 2023 17:24
Ulaştırma Bakanlığı 91 personel alımı duyuru

Yeni duyuru yayınlandı. Yedeklerden belge istenmiş. Anladığım kadarıyla bütün yedeklerden istenmiş belgeler. Anlayan var mı ?

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