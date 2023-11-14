Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Kasım 2023 18:07
Cezaevi Nas Tayin - Bakırköy ve Patnos komisyonu 6 ay oldu bekliyor.

Bakırköy ve Patnos komisyonu 16/06/2023 tarihinde açıklanan nas sonuçlarında ikinci bir talimata kadar tayinleri durduruldu. Diğer komisyonlar aylar öncesinden yeni görev yerlerinde işe başladılar. Üzerinden 5 ay geçmesine rağmen halen 2 komisyon beklemektedir. Adalet Bakanlığında işler böyle yürüyor sanırım.

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