TH yeni memur

Arkadaşlar eşim sanayii ve teknoloji il müdürlüğüne yeni atandı . 2 yıllık bilgisayar programcılığı mezunu. Yeni maaşı 23.875 tl acaba yanlış mı hesaplandı bulunduğumuz il de çok da anlayan yok kod 85 yada 100 varmış 85 olarak girmişler 100 olarak da girebiliriz ama yanlış yapmayalım diyor .

Arkadaşlar eşim sanayii ve teknoloji il müdürlüğüne yeni atandı . 2 yıllık bilgisayar programcılığı mezunu. Yeni maaşı 23.875 tl acaba yanlış mı hesaplandı bulunduğumuz il de çok da anlayan yok kod 85 yada 100 varmış 85 olarak girmişler 100 olarak da girebiliriz ama yanlış yapmayalım diyor .