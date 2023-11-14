KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


14 Kasım 2023 20:00
Dgs için hangi bölüme gidebilirim (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)

sadece sağlığa mı dgs yapabilirim iktisata filan kamu yönetimi maliyeye vs geçiş yapamaz mıyım bir yerde okuduğumda program dışı geçiş yapabilirsiniz ancak üst öğrenim sayılmaz yazıyordu bu ne demek oluyor bilgisi olan varsa bilgi verebilecek var mı

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