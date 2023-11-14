Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Kasım 2023 20:01
yeşil pasaport
merhaba yeşil pasaport surem doluyor yenı basvuruda uzatma varmı yoksada 10 yıllık veriliyormu bilgisi olan varmı tesekkurler

Brse
Aday Memur
14 Kasım 2023 20:05

10 yıllık veriliyor


Redwhit
Aday Memur
14 Kasım 2023 20:51
tesekkurler bilgi için
Brse, 1 saat önce

10 yıllık veriliyor

Toplam 2 mesaj

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