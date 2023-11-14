Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Kasım 2023 21:50
24 Kasım'da Müjdeler Öğretmenlerin!!?

Yine yeni bir 24 Kasım geliyor. Bu yılki öğretmenler gününde yine müjdelere gark olacağız!!?

Bu yılki sürpriz kocaman: Beyaz bir önlük!!?

Maddi/manevî tüm dertlerimiz bitmişti, sadece önlük kalmıştı!!?

Sağolsun Tekin(siz) bakanımız büyük lütuflara boğdu bizi!!?

Aman eksik olmasın!??

Bu yılki büyük müjde önlüğümüz hepimize hayırlı olsun!!?

Darısı bir sonraki 24 Kasım'lara!!?

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