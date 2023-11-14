Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


14 Kasım 2023 21:50
4D maaş

4d li işçilerin ikramiye dahil ortalama 35 40 bin almaları kabul edilemez.

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