Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


14 Kasım 2023 21:56
Gorev esnasinda kaza ve sigorta tazminati

Dun ekip arabasiyla kaza yaptik, sofor ben degildim, ekip amiriydim. Duz yolda giderken aracin biri tali yoldan onumuze cikti kaza yaptik.. Karsi arac dur levhasina uymadigi icin kusurun hepsi karsi tarafa verildi. Bu kaza sonucu sag elim kirildi ve ameliyat oldum bugun, elime vida attilar kemik kirigi icin, 1-1.5 ay rapor verilecek bana. Bu kazada yaralandigim icin karsi tarafin sigorta sirketine basvurup tazminat almak istiyorum . Alabilir miyim sizce, ne yapmam lazim?


fsp1907
Aday Memur
14 Kasım 2023 22:12

Alabilirsin tabii ki hocam

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

TCDD özelleştiriliyor mu?TÜRASAŞÇAYKUR'a atananlar için bilgilendirmeElektrik - elektronik mühendisliğiTMO Muhasebeci Maaşı2023 DHMİ Hava Trafik Kontrolörü Feast Sınavını GeçenlerKİTler de 3 yıl çalışma hakkında399 dan 657 ye geçişte kıdem ve kademenin sayılmasına ilişkin karar4B den KİT e geçiş sonrası derece kademe durumu bilen varsaEş durumu tayini hakkında

Sözlük

cam silmek 1 hökelenmek 2 Pontos Kralı Farnakes 2 güven tek kullanımlıktır 3 40 yaş sendromu 3 idalsiz sözlük 1 rahvan 1 fazlalıklardan kurtulmak 2 saçını boyatan erkek 5 İçinden geleni söyle 1

Son Haberler

Çoban fotoğrafını paylaştı: Jandarma o ilde fil aramaya başladıİstanbul'da taksicilerden yine zam talebiNetanyahu hakkında yapılan suç duyurusu Adalet Bakanlığına gönderildiKedileriyle ilgili sosyal medya paylaşımları yapan aile, Japon takipçilerini ağırladıBiden'dan Gazze Şeridi'ndeki esirlere: Dayanın, geliyoruz

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi