Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


14 Kasım 2023 22:05
Gorev esnasinda kaza ve sigorta tazminati

Dun ekip arabasiyla kaza yaptik, sofor ben degildim, ekip amiriydim. Duz yolda giderken aracin biri tali yoldan onumuze cikti kaza yaptik.. Karsi arac dur levhasina uymadigi icin kusurun hepsi karsi tarafa verildi. Bu kaza sonucu sag elim kirildi ve ameliyat oldum bugun, elime vida attilar kemik kirigi icin, 1-1.5 ay rapor verilecek bana. Bu kazada yaralandigim icin karsi tarafin sigorta sirketine basvurup tazminat almak istiyorum . Alabilir miyim sizce, ne yapmam lazim


Temiz hava
Aday Memur
14 Kasım 2023 22:30
sigorta şirketleri 1 ay sonra her gün arar :) alırsın o işlerle uğraşan bi avukata ver

adalı-polis
Daire Başkanı
14 Kasım 2023 22:34

Hem sigortadan hemde emniyetten ayrı ayrı alırsın. Eğer terör tazminatı alıyorsan raporluyken alamadığın tazminatı da alırsın. Sigorta için avukata ver uğraşma, emnşyetten tazminat için ise adli olarak adli sonucu beklemen gerek. Ceza alırsa şahıs cezanın önemi yok birde ordan alırsın

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