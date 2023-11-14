Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


14 Kasım 2023 22:39
MEB ek ders düzenlemesinde rehber öğretmenleri unuttu (!)

https://www.memurlar.net/haber/1082873/meb-ek-ders-duzenlemesinde-rehber-ogretmenleri-de-unuttu.html


muallimi-sani
Memur
14 Kasım 2023 22:53

Sorun parada değildir

Rehberlik Sistemi (PDR), kesinlikle ama kesinlikle sahaya uygun ve aktif nitelikte, Türk Milli Eğitim Sistemi ile branşın genel ve özel alan amaçları doğrultusunda, öğrenci kişilik hizmetlerini ve öğrenci genelini kapsayıcı yönde yeniden revize ve rehabilite edilmelidir. 45 Senelik Marshall (tembel) diye tanımlanan ABD Pdr'si, maalesef okullarda mikser görevi görerek her manada okulları karıştırmakta, öğretmenle-Velileri-idareleri-rehberlikcileri birbirine kırdırmaktadır. Rehberliğin görevi, okul yöneticilerinin ve sorunlu öğrenci konusunda disiplin iş ve işlemlerinin etki alanından mutlaka çıkarılmak zorundadır. Rehber öğretmenlerimiz ise (ki onları asla suclamıyorum) yalnızca odadan yönetim merkezli, bohem/atıl/serbest bir çalışma düzeni yerine dönüşümlü olarak 2 haftada bir her bir 1 şubeye 1 saatlik katilim çerçevesinde öğrencilere; Sınav kaygisi/Akran zorbalığı/İnsan İlişkileri/Öfke yönetimi/İletişim becerisi/çatışma yöntemleri gibi konularda seminerler vermelidirler. Not verilmesine de asla bir gerek yoktur. Sonuçta ders değil etkinlik temelli oturum olacaktır.


cancinik
Aday Memur
14 Kasım 2023 22:58
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

para sorunun bir parçası (!) ne demek sorun degil (!) haftasonu demeden 6 saate yakın kurs görevlendirmesi söz konusu... paramızı versinle arkadas


heyydingo
Aday Memur
14 Kasım 2023 23:04
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Tabi ki vermeliler Anayasada angarya suç niteliğindendir

cancinik, 1 saat önce

para sorunun bir parçası (!) ne demek sorun degil (!) haftasonu demeden 6 saate yakın kurs görevlendirmesi söz konusu... paramızı versinle arkadas


cancinik
Aday Memur
14 Kasım 2023 23:08

evet aynn öyle, birde eksiliyolar hayret bişey ya

heyydingo, 1 saat önce

Tabi ki vermeliler Anayasada angarya suç niteliğindendir


cancinik
Aday Memur
14 Kasım 2023 23:21

alooo... eksiler neden ¿ gene hazimsizlik galiba

cancinik, 1 saat önce

evet aynn öyle, birde eksiliyolar hayret bişey ya


heyydingo
Aday Memur
14 Kasım 2023 23:27

boşver çıldiriyola derse/etkinlige sokamadık diye

cancinik, 53 dk. önce

alooo... eksiler neden ¿ gene hazimsizlik galiba


cancinik
Aday Memur
14 Kasım 2023 23:30

dertleri o zaten sınıfa sokup otorite haline getirecekle..

heyydingo, 47 dk. önce

boşver çıldiriyola derse/etkinlige sokamadık diye


heyydingo
Aday Memur
14 Kasım 2023 23:45

yanlis anlama başlik açmayaymissin iyiymiş.. neyse belki endoplazmik redgülüm:) gelirse iyi olur daha iyi savunuyor.

cancinik, 44 dk. önce

dertleri o zaten sınıfa sokup otorite haline getirecekle..


heyydingo
Aday Memur
14 Kasım 2023 23:47

endoplazmik redigülüm:) kısaca endo

heyydingo, 29 dk. önce

yanlis anlama başlik açmayaymissin iyiymiş.. neyse belki endoplazmik redgülüm:) gelirse iyi olur daha iyi savunuyor.


fb88
Şef
14 Kasım 2023 23:49

Rehberlikçiler neden ek ders alıyor.derse giriyorlar mı ki.ek derse gelince bizde öğretmeniz nöbet tut derse girinci otorite olamayız biz.derse girmeyene ek ders olmamalı


cancinik
Aday Memur
14 Kasım 2023 23:49

ne alaka ¿ ne münasebetle başlik acmayacakmisim

heyydingo, 29 dk. önce

yanlis anlama başlik açmayaymissin iyiymiş.. neyse belki endoplazmik redgülüm:) gelirse iyi olur daha iyi savunuyor.


heyydingo
Aday Memur
14 Kasım 2023 23:53

kanka öyle diyorsun demesine de bir defa sen aynı zamanda rehber öğretmensin MEB teki görev tanımın ve kadro ihdasın budur. Psikolojik danismanim diye sıyıramazsın işin icinden. O konuda kusura kalmayacaksin.. İlerisinde kendi alan ve branş uzmanlığını yapmak ve özellilkle de düzenlemesi beklenen 1 saat rehberlik etkinliği müfredatına katılmakla yükümlüsün. bilmem ne kadar kulağına hoş geliyor.. bilmem ne kadar acik artik :)

cancinik, 44 dk. önce

dertleri o zaten sınıfa sokup otorite haline getirecekle..


cancinik
Aday Memur
14 Kasım 2023 23:56

o ne demek ya şimdi trollsün anlasilan

heyydingo, 21 dk. önce

kanka öyle diyorsun demesine de bir defa sen aynı zamanda rehber öğretmensin MEB teki görev tanımın ve kadro ihdasın budur. Psikolojik danismanim diye sıyıramazsın işin icinden. O konuda kusura kalmayacaksin.. İlerisinde kendi alan ve branş uzmanlığını yapmak ve özellilkle de düzenlemesi beklenen 1 saat rehberlik etkinliği müfredatına katılmakla yükümlüsün. bilmem ne kadar kulağına hoş geliyor.. bilmem ne kadar acik artik :)


heyydingo
Aday Memur
15 Kasım 2023 00:00

Kanka gel etme eyleme PDR ye sitem ve tepkiler arsi âlaya ulaşmış 1 vaziyette, hatta öyle ki LOBİ miz dahi ifşa oldu bilmez misin, resmen şimşekleri üzerimize çekmiş bir durum ve konumdayiz... Okul idarelerini kolladigimiz ve öğretmenlerin aleyhlerinde bir disiplin etkisine sahip olmamızdan tut ki sayısız şikayet var ortada... ohooo böyle bir zamanda İnsanların tepkisini daha da artırmak için mi başlık açarak para istiyorsun... bence kendini manipüle ediyon Ne kadar alemsin sen de be kanka

cancinik, 25 dk. önce

ne alaka ¿ ne münasebetle başlik acmayacakmisim


cancinik
Aday Memur
15 Kasım 2023 00:02

kafayi kırdın anlasilan ugraşamiycam

heyydingo, 14 dk. önce

Kanka gel etme eyleme PDR ye sitem ve tepkiler arsi âlaya ulaşmış 1 vaziyette, hatta öyle ki LOBİ miz dahi ifşa oldu bilmez misin, resmen şimşekleri üzerimize çekmiş bir durum ve konumdayiz... Okul idarelerini kolladigimiz ve öğretmenlerin aleyhlerinde bir disiplin etkisine sahip olmamızdan tut ki sayısız şikayet var ortada... ohooo böyle bir zamanda İnsanların tepkisini daha da artırmak için mi başlık açarak para istiyorsun... bence kendini manipüle ediyon Ne kadar alemsin sen de be kanka


heyydingo
Aday Memur
15 Kasım 2023 00:04

kanka ne kafayi kirması gel inadı bırak, psk. danisman olarak 1 saat olsun girelim şu rehberlik etkinliği dersine, yoksa bu işin sonu mazallah 8/5 çalışmaya dogru pupa yelken gidiyor. hani benden söylemesi yanlis anlama...

cancinik, 12 dk. önce

kafayi kırdın anlasilan ugraşamiycam


heyydingo
Aday Memur
15 Kasım 2023 00:08

kankam rehber öğretmen ve psk. danisman

ikna olmuyo bi türlü derse girmem diyo cikıyo:)

Lobi de ifşa oldu napsi

sona böyle para diyi hönkürüyü

fb88, 25 dk. önce

Rehberlikçiler neden ek ders alıyor.derse giriyorlar mı ki.ek derse gelince bizde öğretmeniz nöbet tut derse girinci otorite olamayız biz.derse girmeyene ek ders olmamalı


fb88
Şef
15 Kasım 2023 00:09

İnşallah 8 5 gelir

heyydingo, 10 dk. önce

kanka ne kafayi kirması gel inadı bırak, psk. danisman olarak 1 saat olsun girelim şu rehberlik etkinliği dersine, yoksa bu işin sonu mazallah 8/5 çalışmaya dogru pupa yelken gidiyor. hani benden söylemesi yanlis anlama...


cancinik
Aday Memur
15 Kasım 2023 00:10

basligimdan uzaklas yoksa etik*ketik demem cilalarim

heyydingo, 6 dk. önce

kankam rehber öğretmen ve psk. danisman

ikna olmuyo bi türlü derse girmem diyo cikıyo:)

Lobi de ifşa oldu napsi

sona böyle para diyi hönkürüyü

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