MEB ek ders düzenlemesinde rehber öğretmenleri unuttu (!)

Sorun parada değildir

Rehberlik Sistemi (PDR), kesinlikle ama kesinlikle sahaya uygun ve aktif nitelikte, Türk Milli Eğitim Sistemi ile branşın genel ve özel alan amaçları doğrultusunda, öğrenci kişilik hizmetlerini ve öğrenci genelini kapsayıcı yönde yeniden revize ve rehabilite edilmelidir. 45 Senelik Marshall (tembel) diye tanımlanan ABD Pdr'si, maalesef okullarda mikser görevi görerek her manada okulları karıştırmakta, öğretmenle-Velileri-idareleri-rehberlikcileri birbirine kırdırmaktadır. Rehberliğin görevi, okul yöneticilerinin ve sorunlu öğrenci konusunda disiplin iş ve işlemlerinin etki alanından mutlaka çıkarılmak zorundadır. Rehber öğretmenlerimiz ise (ki onları asla suclamıyorum) yalnızca odadan yönetim merkezli, bohem/atıl/serbest bir çalışma düzeni yerine dönüşümlü olarak 2 haftada bir her bir 1 şubeye 1 saatlik katilim çerçevesinde öğrencilere; Sınav kaygisi/Akran zorbalığı/İnsan İlişkileri/Öfke yönetimi/İletişim becerisi/çatışma yöntemleri gibi konularda seminerler vermelidirler. Not verilmesine de asla bir gerek yoktur. Sonuçta ders değil etkinlik temelli oturum olacaktır.