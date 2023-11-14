Kadroya geçirmiyorlar. Hakkım yanmış.

Merhabalar...

Kadro çıktığında eşim ücretsiz izindeydi. Biz aradık sizin kadroya geçiş işlemleriniz izin dönüşü yapılacaktır dediler. Eşim Eylül sonunda işe döndü. Dönerken biz özellikle sorduk. Kadro işlemleri için herhangi bir şey yapmamız gerekiyor mu dilekçe vs. Diye sorduk. Birşey yok bir ay sonra geçersiniz dediler bize. Şimdi gittiğimizde ise siz göreve başlayalı 2 ay olmuş 1 ay süreniz dolmuş başvuru yapmamıssınız hakkınız yanmış diyorlar. Tamamen oradaki memurun hatası. Bize bilgi vermediler. Sormamıza rağmen birşey demediler. Şimdi ise dilekçe vermeniz gerekiyordu diyorlar. Biz yinede evraklarınızı gönderelim ama onaylanır mı bilemeyiz diyorlar. Birkaç yere sorduk süre olsada kazanılmış hak olduğu için onaylanır deniyor. Bilgisi olan varsa bilgi verirse çok sevinirim.