Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Kasım 2023 00:55
4B li şözleşmeli personel il dışı rapor
Merhabalar, yeni atandım 3 aylık 4B sözleşmeli personelim. 6 ay önce burun ameliyatı oldum ve kontrolüm vardı. Mazeret izini ile ameliyat olduğum şehire geldim. Ama doktorum acil ameliyta girdiği için muayene olamadım. Ertesi güne kaldı. Müdürüm izinde olduğu için yerine bakan vekil müdüre durumu anlattım mazeret izini verir misiniz yoksa rapor şeklinde mi nasıl yapmam lazım dedim. Rapor al dedi. 14 kasımda iş başıydım. Ama çalıştığım il dışından rapor aldım. Bu bir sıkıntı yaratır mı hakkımda soruşturma açılır mı ? Cevaplarsanız sevinirim

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