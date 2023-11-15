Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


15 Kasım 2023 00:59
Herkesin dahil olması gerekiyor. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ DAİMİ KADRO İSTİYOR

SÖZLEŞME SORUNU CİDDİ BİR MOTİVASYON VE GÜVEN KAYBINA SEBEP OLUYOR. BİZ DAHA İYİ ŞARTLARDA DAHA NİTELİKLİ İŞLER YAPMAK İSTİYORUZ. VASAT İŞLER İÇİN SÖZLEŞME SORUNU YOK. ZATEN NİTELİKSİZ YAYINLARDAN BİR SÜRÜ PUAN TOPLANABİLİYOR. AMA CİDDİ ÇALIŞMALAR İÇİN BU ÖYLE DEĞİL. HER HALÜKARDA DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİNİN SÖZLEŞME SORUNU ÖNE ÇIKMALI

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