Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Kasım 2023 08:21
Maaş Yattı Elde kaldı :)

Eksi 5 bin ile merhaba dedik bakalım ....


office chief
Memur
15 Kasım 2023 09:07

Ay sonuna kadar eksi 30 bin de benim sürekli faizi de kat.


soloturk 22
Aday Memur
15 Kasım 2023 09:38

bende ekimin 16 sinda destek personeli temizlik olarak basladim evli ve 2 yasinda bir cocugum var e devlette 2 bordro gorunuyor toplamda 39.90 yatti bordrolardan biri 20.500 digeri 18. kusur bes 322 kesmis. 18kusur olanda aile ve cocuk parasi 0 goruniyor digerinde ise sadece 254 tl cocuk parasi gorunuyor eksikligin sebebi bublarin eksik olmasi mi size ne kadar yatti

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