Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

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15 Kasım 2023 08:21
Maaş Yattı Elde ne kaldı :)

Eksi 5 bin ile merhaba dedik bakalım ....


office chief
Memur
15 Kasım 2023 09:07

Ay sonuna kadar eksi 30 bin de benim sürekli faizi de kat.


soloturk 22
Aday Memur
15 Kasım 2023 09:38

bende ekimin 16 sinda destek personeli temizlik olarak basladim evli ve 2 yasinda bir cocugum var e devlette 2 bordro gorunuyor toplamda 39.90 yatti bordrolardan biri 20.500 digeri 18. kusur bes 322 kesmis. 18kusur olanda aile ve cocuk parasi 0 goruniyor digerinde ise sadece 254 tl cocuk parasi gorunuyor eksikligin sebebi bublarin eksik olmasi mi size ne kadar yatti


cetek
Memur
15 Kasım 2023 10:38
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Hastane masrafı vs hariç cebinize giden kadar harcayacaksınız o zaman, şu yaşıma geldi ay sonu bir kere bile eksiye düşmedim, sürekli kötü günler için kenarda bir birikmişim oldu. Ona göre bir yaşam sürdüm. Burada kendinizi acındırmaya çalışmayın.


Süleyman Paşa
Aday Memur
15 Kasım 2023 10:40
İnsanların ne durumda yaşadığını bilmeden öyle sallamışsınız işte. 25 bin alan adam 10 bin kira veriyor. 2 öğrencisi de olursa tabi ki eksiye düşecek. Öyle insanlar var ki maaşından fazla sağlık harcaması oluyor. Tuzunuz kuru tabi sallamaya devam edin.
cetek, Dün

Hastane masrafı vs hariç cebinize giden kadar harcayacaksınız o zaman, şu yaşıma geldi ay sonu bir kere bile eksiye düşmedim, sürekli kötü günler için kenarda bir birikmişim oldu. Ona göre bir yaşam sürdüm. Burada kendinizi acındırmaya çalışmayın.


office chief
Memur
15 Kasım 2023 10:41

evli misin ben evliyim mecbur düüşüyoruz eksiye aç mı kalalım

cetek, Dün

Hastane masrafı vs hariç cebinize giden kadar harcayacaksınız o zaman, şu yaşıma geldi ay sonu bir kere bile eksiye düşmedim, sürekli kötü günler için kenarda bir birikmişim oldu. Ona göre bir yaşam sürdüm. Burada kendinizi acındırmaya çalışmayın.


cetek
Memur
15 Kasım 2023 10:45
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

Evli olunca çok para harcamak zorunda mı hissediyorsunuz kendinizi? Eşinizle beraber geliriniz neyse o standartta bir yaşam süreceksiniz. Buralarda şu kadar borcum var yazınca birilerinin size para vereceğini, maaşınıza zam vereceğini falan mı sanıyorsunuz? Kendinizi komik duruma düşürüyorsunuz sadece.

office chief, Dün

evli misin ben evliyim mecbur düüşüyoruz eksiye aç mı kalalım


cetek
Memur
15 Kasım 2023 10:46
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

İşte o durumları kendin ayaralayacaksın. Paran yetmiyorsa 3 çocuk yapmayacaksın, uçkuruna sahip çıkacaksın mesela.

Süleyman Paşa, Dün
İnsanların ne durumda yaşadığını bilmeden öyle sallamışsınız işte. 25 bin alan adam 10 bin kira veriyor. 2 öğrencisi de olursa tabi ki eksiye düşecek. Öyle insanlar var ki maaşından fazla sağlık harcaması oluyor. Tuzunuz kuru tabi sallamaya devam edin.

Süleyman Paşa
Aday Memur
15 Kasım 2023 10:48
Allah korusun sağlıklı çocuğun 3-4 yaşında bir hastalığa yakalanınca keşke uçkuruma sahip çıksaydım der misin ? Diyebilirsin aslında çünkü düşünmeden yazandan herşey beklenir.
cetek, Dün

İşte o durumları kendin ayaralayacaksın. Paran yetmiyorsa 3 çocuk yapmayacaksın, uçkuruna sahip çıkacaksın mesela.


Produss
Daire Başkanı
15 Kasım 2023 11:00

Hadsizlik yapıyor gibisin

cetek, Dün

İşte o durumları kendin ayaralayacaksın. Paran yetmiyorsa 3 çocuk yapmayacaksın, uçkuruna sahip çıkacaksın mesela.


arastirmagorevlisiii
Şef
15 Kasım 2023 11:08

Kendinize gelin, hakaret ediyorsunuz insanlara. Sizin için hayat böyle gitmiş olabilir ama insanların neler yaşadığını bilemezsiniz, kimseye de nasihat vermek haddiniz değil. Zorluksa onun zorluğu.

cetek, Dün

İşte o durumları kendin ayaralayacaksın. Paran yetmiyorsa 3 çocuk yapmayacaksın, uçkuruna sahip çıkacaksın mesela.


cetek
Memur
15 Kasım 2023 11:16

Ben kimseye akıl vermiyorum. Herkesin kendi hayatı, sadece buraya şöyle geçinemiyorum böyle geçinemiyorum yazınca elinize bir para geçmiyor. Daha fazla para kazanmanın yollarını araştırın.

arastirmagorevlisiii, Dün

Kendinize gelin, hakaret ediyorsunuz insanlara. Sizin için hayat böyle gitmiş olabilir ama insanların neler yaşadığını bilemezsiniz, kimseye de nasihat vermek haddiniz değil. Zorluksa onun zorluğu.


cetek
Memur
15 Kasım 2023 11:17

Ben ne yazmışım doğru okudunuz mu? Hastane masrafı vs hariç demişim değil mi? Ona bir lafımız yok. Lafımız orda burda tatillere gidip, yediğinden bir gram kısmayıp da ay sonunu getiremiyorum diyenlere.

Süleyman Paşa, Dün
Allah korusun sağlıklı çocuğun 3-4 yaşında bir hastalığa yakalanınca keşke uçkuruma sahip çıksaydım der misin ? Diyebilirsin aslında çünkü düşünmeden yazandan herşey beklenir.

Produss
Daire Başkanı
15 Kasım 2023 11:19

Bu başlığı açan veya buraya yazanların öyle olduğunu nereden biliyorsun

cetek, Dün

Ben ne yazmışım doğru okudunuz mu? Hastane masrafı vs hariç demişim değil mi? Ona bir lafımız yok. Lafımız orda burda tatillere gidip, yediğinden bir gram kısmayıp da ay sonunu getiremiyorum diyenlere.


cetek
Memur
15 Kasım 2023 11:19

3 çocuğum var 5 çocuğum var geçinemiyorum diyenler var, Hastalık falan değil direkt karnını doyuramıyor adam. Allah rızkını verir diye sıralamış gitmiş. Sonra ordan burdan yardım istiyorlar. Kusura bakmayın da bunlara çok acıyamıyorum. Kafa yapım biraz böyle benim.


cetek
Memur
15 Kasım 2023 11:20

İnsanlar param yok diye evlenmiyorlar bile bu devirde bırak çocuğu. Biraz öngörülü olmak lazım.


Prettyhatun
Aday Memur
15 Kasım 2023 11:21

0 :)) şuan hesapta hiç param yok


KuvvetMir
Aday Memur
15 Kasım 2023 11:24

Bedenim sağ sağ, yürüyebiliyorum. Elhamdülillah çokşükür. Ama ruhum.. Yook..


fakir.adam
Şube Müdürü
15 Kasım 2023 11:37

yara kaldı.


10. KÖY
Şube Müdürü
15 Kasım 2023 11:54
Boş konusuyorsun. Gun geliyor zaruri ihtiyaclar icin bile eksiye dusmeye mecbur kaliyoruz. Buraya yazanda para istemiyor derdini paylasiyor. Duşmez kalkmaz bir Allah unutma bunu..
cetek, Dün

3 çocuğum var 5 çocuğum var geçinemiyorum diyenler var, Hastalık falan değil direkt karnını doyuramıyor adam. Allah rızkını verir diye sıralamış gitmiş. Sonra ordan burdan yardım istiyorlar. Kusura bakmayın da bunlara çok acıyamıyorum. Kafa yapım biraz böyle benim.


TÜRK1512
Aday Memur
15 Kasım 2023 12:03
Sen ot gibi yaşıyorsan bu bizim suçumuz mu biz mi yonetiyoruz ekonomiyi nasıl yetişecek bı söyler misin en düşük memur maaşı 20.500 lira civarında kira gıda faturalar giyim bunlar insanı zaruri ihtiyaç daha tatil kültür dışarda zaman geçirmeden bahsetmiyorum çok boş birisin
cetek, Dün

Hastane masrafı vs hariç cebinize giden kadar harcayacaksınız o zaman, şu yaşıma geldi ay sonu bir kere bile eksiye düşmedim, sürekli kötü günler için kenarda bir birikmişim oldu. Ona göre bir yaşam sürdüm. Burada kendinizi acındırmaya çalışmayın.

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