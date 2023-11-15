Maaş Yattı Elde ne kaldı :)

İnsanların ne durumda yaşadığını bilmeden öyle sallamışsınız işte. 25 bin alan adam 10 bin kira veriyor. 2 öğrencisi de olursa tabi ki eksiye düşecek. Öyle insanlar var ki maaşından fazla sağlık harcaması oluyor. Tuzunuz kuru tabi sallamaya devam edin.

İnsanların ne durumda yaşadığını bilmeden öyle sallamışsınız işte. 25 bin alan adam 10 bin kira veriyor. 2 öğrencisi de olursa tabi ki eksiye düşecek. Öyle insanlar var ki maaşından fazla sağlık harcaması oluyor. Tuzunuz kuru tabi sallamaya devam edin.