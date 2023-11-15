Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Kasım 2023 10:30
Hizmet birleştirme

Merhaba arkadaşlar 2018 de 3+1 ile sağlık bakanlığına ortaöğretim hemşire olarak atandım 4 yıl sözleşmeli 1.5 yıl kadrolu çalıştım aynı zamanda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeniyim meb e kpss ile öğretmen olarak atanmak istiyorum atanırsam sözleşmeli ve kadrolu olarak çalıştığım yılları hizmet birleştirme yapabilirmiyim

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