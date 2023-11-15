Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Kasım 2023 11:36
En az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden derken neyi kastediyor?

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) (Değişik: 14/05/2018-2018/11809) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakilerin yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur.

Çok Yazılan Konular

4B li şözleşmeli personel il dışı raporKadroya geçirmiyorlar. Hakkım yanmış.Hizmet birleşimiMemuriyetten Önceki Yedek AstsubaylıkBecayiş Tek Başlık Tüm KurumlarÖzel bankada geçen süre28 Kasım'dan önce atanıp, Aralık ayının ilk haftası işe başlayanlar (Kadro Mağdurları) Tek BaşlıkÜcretsiz izin dönüşü kadroya geçiş4b liyken başka alıma başvurmakSözleşme feshi

Sözlük

her şeye burnunu sokan iş arkadaşı 3 kapaklıkaya 1 sözlüğü güne çevirmek 2 dünyanın en güzel şeyi 3 iş yerinden sabah sabah haberleri okuyan mesai arkadaşı 3 güven tek kullanımlıktır 3 Aynı nikte senelerce sabit kalan insan 12 narsizm 1 sözlük kuralları 1 bende çok büyük hatalar yapma isteği uyandırıyorsun 19

Son Haberler

Türkiye'nin kredi risk primi son 2,5 yılın en düşük seviyesindeMEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladıErdoğan: İsrail bir terör devletidirKart, şifre ve kodlara da KDV mi geliyor?Mustafa Ak, Ankara Büyükşehir adaylığı için istifa etti

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi