En az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden derken neyi kastediyor?

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Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
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Editörler : E.Kayı Han
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Sözlük
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