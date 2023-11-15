Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Kasım 2023 11:45
İl içi başvurum reddedildi sizce mantıklı mı?

Merhaba, il içi başvurum ilan metnin 8. maddesinin e fıkrası nedeniyle reddedildi. İlgili

madde ??Kura son başvuru tarihi itibariyle; 663 sayılı KHK? nın 45/A maddesine

göre çalışmakta iken 657 sayılı DMK? nın 4/A maddesine göre kadrolu olarak

atanan personelin kadroya geçiş tarihi itibariyle 1 yıl geçmeden başvuruları

kabul edilmeyecektir.?? şeklindedir. Ancak 663 sayılı KHK? nın 45/A maddesi 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. Ben ise 2015 yılında göreve başladım. 15/05/2023 de kadroya geçtim. Yani 8 yıldır kamu hastanesinde çalışıyorum. 2015 yılında 45/A maddesi (3+1) ile değil 657 4B Sözleşmeli Hemşire

yani SÜRESİZ SÖZLEŞMELİ olarak göreve başlamıştım. Kadroya geçmeden önce

663 sayılı KHK? nın 45/A maddesine tabi olmam imkansız. Sizce il sağlık müdürlüğü hata mı yapmış. İtirazımı kabul ederler mi?

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