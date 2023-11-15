Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Kasım 2023 11:58
Egm fetö sınav idari soruşturma

Arkadaşlar eşim dün hiçbişeyden habersiz izmir hava ast. Sınavı gerekçe gösterilerek ifadeye çağırıldı matbu sorular falan sorulmuş eşim ne astsubaylık sınavına ne mülakatına nede izmire gitmiş izmir hava değil hiçbir askeri sınav mülakatına bile girmemiş ön başvuru yapıp yapmadğını hatırlamıyor bende memurum uzaktan yakından ilgimiz yok akrabamızda bile yokk bulunduğumuz ilde sorguladık adli bi soruşturma yok çok endişeliyiz en kötü şeyler geliyor aklımıza güncel benzer durumda olan var mı

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