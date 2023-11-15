Biçimlendirici Değerlendirme

Açıklanmadan önce tahmin etmiştim. Yıllar önce ortaokulda öğrencileri değerlendirme ile ilgili ölçütler vardı ve dolduruluyordu. Hiçbir işe yaradığı da yoktu. Onun gibi olacağı belliydi.

Bir yerde Türkçe ve Matematik derslerinin birer saat düşeceği yazıyordu. Biz puanlı liselerde bile çocukların okuduğun anlama ve yazma becerisi yüzünden çıldırırken, sınav okumanın işkenceye döndüğü ortamda çözümü açık uçlu sınavda bulup adam gibi tedbirler almayıp bunu yapıyorlarsa artık ne beklenebilir. Yapıyorlarsa kelimesinin altını tekrar çiziyorum.

Üç beş sahayı bilmeyen, elene elene kendilerine gelmiş öğrencilerle muhatap olan akademisyenlerin söylemleri soruna çözüm olmaz. Güldür Güldür'ün kişisel gelişimle alakalı skecini bir arkadaş izletmişti. Durum bunun gibi... Ölçeklerle, çizelgelerle sorun hallolmaz, sahaya inmeli (daha doğrusu çıkmalı). Zemin rezalet bu sahada oynayan oyuncunun sakatlanmama ihtimali çok az. Top patlak.

Öncelikle Türkçe ve Matematik (yanına adab-ı muşaret ve genel yetenek ve beden sağlığı ekleyelim) halledilmeli. Seçilen metinlerle birçok şey verilir. Türkçe çok önemli, o olamayınca her şey zorlaşıyor. Şimdiki müfredatla değil ama göstermelik sınavlarla da olmaz ki (üniversitelerde bile yok) zaten becerisi olmayanlardan bunu istemek ayrı bir problem.

İstedikleri kadar evrak istesinler, altın sarısı diye teneke altın olmaz...