Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Kasım 2023 12:25
Eğitimde yönetim, denetim, planlama, insan kaynakları

Eğitimde yönetim, denetim, planlama, insan kaynakları vs. gibi konularda gördüğünüz sorunlar nelerdir?

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