Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


15 Kasım 2023 12:31
ideal ilişik kesme tarihi

Mesai arkadaşlarım merhaba, bende çoğu kişi gibi mazaret tayini sonucu bekleyenlerden biriyim, artık Şubat'ta çıkar diye düşünüyorum, tabikide İnşallah daha önce çıkarsada çok mutlu olurum, sorum şu mazeret tayinimin sonucu olumlu oldu diyelim, maaşı geç almamak için zamanında almam için ne zaman ilişik kesmem gerekir, ona göre bende plan program yapacağım, kolay gelsin, bilgili arkadaşların yardımını bekliyorum...

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade Kararıbim - danistay iade bilgi paylasimiEgm Fetö idari soruşturmaKavga soruşturmaEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Mazeret DilekcesiAli Yerlikaya canli yayinda soru cevap yapacakPolisler 2. şark iptal genelgesi bekliyorEkip aracında sigara içen saygısızlara? Emniyet Genel Müdürlüğü sizce hangi konularda iyileştirme yapmalı?

Sözlük

her şeye burnunu sokan iş arkadaşı 3 kapaklıkaya 1 sözlüğü güne çevirmek 2 dünyanın en güzel şeyi 3 iş yerinden sabah sabah haberleri okuyan mesai arkadaşı 3 güven tek kullanımlıktır 3 Aynı nikte senelerce sabit kalan insan 12 narsizm 1 sözlük kuralları 1 bende çok büyük hatalar yapma isteği uyandırıyorsun 19

Son Haberler

Türkiye'nin kredi risk primi son 2,5 yılın en düşük seviyesindeMEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladıErdoğan: İsrail bir terör devletidirKart, şifre ve kodlara da KDV mi geliyor?Mustafa Ak, Ankara Büyükşehir adaylığı için istifa etti

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi