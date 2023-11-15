Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Kasım 2023 13:04
etkinlik yapma vakti geldi !!!!
sayıların açıklanacağı yok saat 19:00 da #sağlıkçıalımıbekliyor etiketiyle gündeme girmemiz lazım destek olun lütfen bu sessizliği kırmamız lazım

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