Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Kasım 2023 13:10
Mülakat açıklanmadı

Katipim, ankara bilgi islem daire baskanligina geçici gorevlendirme istedim. Haziranda mulakata girdim eylul ekim gibi aciklanir dediler ama hâlâ aciklanmadi ne zaman aciklanir tahmini olan tada bilen biri yardımcı olabilir mi?

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