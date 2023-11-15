Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Kasım 2023 13:18
Zorla kantinde çalıştırma

Ben askere gitmeden işyurdundan çıkışımı yaptım ama döndüğüm zaman beni kantine almak isteyecekler oraya girmek için imza isteyecekler ne yapmam gerekir sizce orda çalışmak istemiyorum.

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