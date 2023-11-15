Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


15 Kasım 2023 13:39
Giyim yardımı

merhaba arkadaşlar ben orman genel müdürlüğünde gih bilgisayar işletmenliği yapıyorum. bu yıl için 16900 lira giyim yardımı çeki vereceklermiş. diğer personele 25 bin civarı kadar konuşuluyor. bu konu sadece bizim kuruma mı yoksa diğer kurumlara var mı


Gururu65
Daire Başkanı
15 Kasım 2023 14:14

Böyle birsey yok, bu başlık zaten var.Tarım Orman Bakanlığı giyim yardımı diye.Orada hersey yazıyor!

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