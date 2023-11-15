Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


15 Kasım 2023 13:46
Engelli Eş Tayin Hakkında

Merhabalar doğuda bir ilin ilçe Adliyesinde kadrolu zabıt katibiyim (1 yıl 3 ay) ,eşim İstanbul DSİ de çalışmakta.%65 engel oranı bulunmaktadır. Eş sağlık mazeret durumundan eşimin olduğu İstanbul iline tayin istesem nasıl sonuçlanır? Bu konu hakkında daha önce işlem yapmış olan fikir verebilecek yada kanun ,dilekçe örneği vs akıl verecek fikirlerlerinize ihtiyacım vardır.Yardımcı olabilirseniz sevinirim.


battalxx
Aday Memur
15 Kasım 2023 15:23
[email protected]
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