Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Kasım 2023 15:00
Ocak zammina ilişkin gundem sıcak kalmalı...
Ocak ayında yapılacak olan zamma ilişkin başlıklar da hiç hareket ve bilgi paylaşımı yok. Evet TUİK tarafından açıklanan "bilimsel degerler isiginda hesap edilen" enflasyon oranında, "aslında zam olmayan" sadece denklestirme denebilecek bir oran ile belirleniyor bu durum ama yine de bir sekilde gündemde tutulmalı ve siyaset dışında bişey yapmayan sendikadan gundem talebinde bulunulmali. Artık zam verilmeli memura, zammmm. Denklestirme değil. alim gücünü ve yaşam kalitesini arttıran bir zammmm. kara para aklayarak zengin olan ve şuan tepelerine binilen dolandırıcılarin ve bağlantıda oldukları herkezin yurt içi ve disi tüm kazanımlarına el konularak kaynak yaratilsin. Bu şekilde her türlü adalet tesis edilmiş olur. ve sosyal medyada ihtişamlı yasamlarini insanların burnuna sokan herkez incelensin. varsa hukuksuz bir kazanımları derhal adlı, idari tüm işlemler yapılarak haksız elde edilen tüm getiri, kazanc devlet hazinesi iade edilerek, gerçek sahipleri olan emekçilere kaynak yaratilsin.

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