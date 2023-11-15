1983 yılında Rum toplumunda seçimler yapılmış, Akel partisi üyesi olan Kiprianu, Yunanistan başbakanı sosyalist Papandreu ile görüşmelere başlamıştır.
Birleşmiş Milletler kararıyla adanın işgal güçlerinden arındırılması kararı alındı.
Kıbrıs Cumhuriyeti vurgusu yapıldı.
Rauf Denktaş ın iki devletli federasyon anlayışına ters düşmekteydi.
Self determinasyon yani kendi kaderini tayin hakkını belirtti.
15 Kasım 1983 tarihinde iki devletli federasyon anlayışından vazgeçilip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu.
5 Mayıs 1985 tarihinde anayasa halka sunulmuş %70 evet oyuyla kabul edilmiştir.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir kararla;
1960 antlaşmaları ve Garanti anlaşmaları ile uyuşmayan bir devlet ilanı olduğunu belirtmiştir.
Genel sekreter ve barış gücüne destek olunmalıdır.
Kıbrıs Cumhuriyeti dışında hiçbir devlet kabul edilemez.
Çin ve Doğu Almanya tanınmadığı halde şu an her iki ülkeninde devlet olarak tanındığı ifade edilmiştir.
KKTC yi hiçbir ülke tanımadığı gibi ambargo uygulamışlardı.
40. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti, yöneticileri ve vatandaşlarını kutluyorum.
1983 yılında Rum toplumunda seçimler yapılmış, Akel partisi üyesi olan Kiprianu, Yunanistan başbakanı sosyalist Papandreu ile görüşmelere başlamıştır.
Birleşmiş Milletler kararıyla adanın işgal güçlerinden arındırılması kararı alındı.
Kıbrıs Cumhuriyeti vurgusu yapıldı.
Rauf Denktaş ın iki devletli federasyon anlayışına ters düşmekteydi.
Self determinasyon yani kendi kaderini tayin hakkını belirtti.
15 Kasım 1983 tarihinde iki devletli federasyon anlayışından vazgeçilip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu.
5 Mayıs 1985 tarihinde anayasa halka sunulmuş %70 evet oyuyla kabul edilmiştir.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir kararla;
1960 antlaşmaları ve Garanti anlaşmaları ile uyuşmayan bir devlet ilanı olduğunu belirtmiştir.
Genel sekreter ve barış gücüne destek olunmalıdır.
Kıbrıs Cumhuriyeti dışında hiçbir devlet kabul edilemez.
Çin ve Doğu Almanya tanınmadığı halde şu an her iki ülkeninde devlet olarak tanındığı ifade edilmiştir.
KKTC yi hiçbir ülke tanımadığı gibi ambargo uygulamışlardı.
40. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti, yöneticileri ve vatandaşlarını kutluyorum.