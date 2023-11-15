KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


15 Kasım 2023 15:55
Acil bir Konu ASEM-JANDARMA
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2023 Asem sınavında astsubaylığı kazandım.İntibak eğitimi süresince askeri öğrenci statüsündeydim ve intibak eğitiminde jandarma astsubaylığını kendi rızamla bıraktım.Sorum şu ki ben devlet memuru olmak istiyorum başka bakanlıklarda memur olabilir miyim ?

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