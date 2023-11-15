Acil bir Konu ASEM-JANDARMA

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2023 Asem sınavında astsubaylığı kazandım.İntibak eğitimi süresince askeri öğrenci statüsündeydim ve intibak eğitiminde jandarma astsubaylığını kendi rızamla bıraktım.Sorum şu ki ben devlet memuru olmak istiyorum başka bakanlıklarda memur olabilir miyim ?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2023 Asem sınavında astsubaylığı kazandım.İntibak eğitimi süresince askeri öğrenci statüsündeydim ve intibak eğitiminde jandarma astsubaylığını kendi rızamla bıraktım.Sorum şu ki ben devlet memuru olmak istiyorum başka bakanlıklarda memur olabilir miyim ?