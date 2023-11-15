Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


15 Kasım 2023 16:13
İzmir bşb. nakil

arkadaşlar herkese selam. şuan tekirdağ bşb. memur oalrak görev yapıyorum ama izmir'e naklen atama için başvuracağım. izmir'de görev yapan var mı ? sosyal ekonomik kurumsal anlamda olumlu yada olumsuz tavsiye görüş öneri her türlü bilgiye ihtiyacım var. söyleyecek sözü olan varsa buyursun paylaşalım fikirlerimizi...

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