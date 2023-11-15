Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


15 Kasım 2023 16:13
Kitten MSB/Jandarmaya geçmek

3 yıl olan kitte çalişma süresi bitmeden MSB de ya da Jandarma da Astsubay olunabilr mi

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