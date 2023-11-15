KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


15 Kasım 2023 16:32
AFAD alım

AFAD hakkında duyumu olan var mı? 2023 sonlarında sözleşmeli ya da 3. Merkezi alımda bir alım gelir mi?

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