Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


15 Kasım 2023 17:54
EKPSS Tayin

Arkadaşlar merhaba EKPSS ile ataninca bir defaya mahsus kesin olarak tayin hakkimiz oluyormuş doğru mu?

Çok Yazılan Konular

2022 EKPSS Giren Orman Mühendisi arkadaşları kadro çalışmaları için buraya bekliyoruzÖğrencim için iş imkanıHastalandım, 5 yıl boyunca güvenlik tedbirim var.yardım lütfen

Sözlük

kapaklıkaya 2 şahide 1 bıkmak 2 bende çok büyük hatalar yapma isteği uyandırıyorsun 19 jebel al lawz 1 riske girmek 2 kayıp yıllar 2 Yanlış İnsanlar 5 güne bir söz bırak 20 kadınları tavlamanın 10 altın kuralı 1

Son Haberler

'Kıskançlık' kavgası kanlı bitti: Kocasını öldürdü, komşusunu yaraladıBorsa günü düşüşle tamamladıDolar günü 28,67 TL'den tamamladı26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisi Türkiye'ye getiriliyorKaradeniz Teknik Üniversitesine 56 akademisyen alınacak

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi