Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Kasım 2023 18:20
Eğitim tayini

Merhaba arkadşlar bir sorum var,

Eğitim tayiniyle il içi hastane değiştirdim fakat tayin sürecinde devamsızlıktan hazırlıkta kaldım ve seneye de kalırsam kaydım siliniyor. Bu yıl puanım kesilmesine rağmen tekrar girip aynı üniversitede eğitim mazereti sayılan türkçe öğretimli hazırlığı olmayan başka bir bölümü kazanmayı düşünüyorum. Her yıl öğrenci belgesi verildiğinden sorun yaratırlar mı?

Bir de örneğin seneye 1 yılım dolduğunda il içi tayin döneminde gelmiş olduğum hastaneyi tercih verebilir miyim? Böyle bi şansım olur mu?

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