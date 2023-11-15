Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


15 Kasım 2023 19:31
33/a'ya geçen araştırma görevlisinin yüksek lisansı bitirememesi

Herkese merhaba, bu yıl çıkan kararla beraber Ağustos ayında 50/d'den 33/a kadrosuna geçtim. Kişisel sebeplerden ötürü yüksek lisansımı tamamlayamıyorum ve azami sürem Ocak ayında sona eriyor.

1. Bu durumda araştırma görevlisi olarak akıbetim ne olur?

2. 33/a'lı araştırma görevlilerinin de yeniden atama veya sözleşme yenilenmesi gibi uygulamaları olduğunu okumuştum. Bunlar nasıl işliyor ve benim durumumu ne şekilde etkiler?

Çok Yazılan Konular

2023 Mart DOÇENTLİK Başvuruları - Sorular, cevaplar, gelişmelerDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriYükseköğretim (YÖK,ÜAK,ÖSYM ve Vakıf-Devlet Üniversiteleri) İşlemleri Hukuki Paylaşım PlatformuDoçentlik Belgelerinin Düzenlenme Süreci ile İlgili BilgilerAraştırma görevlisi doktorların durumuDoçent Altı Öğretim Elemanlarının Oy PotansiyeliKadrodan AtılmaÇalıştığım alanı tam olarak sevmiyorum aklım başka alanlarda :)Doktora etik kurul

Sözlük

arahna 1 komançero 1 cam silmek 1 irade 2 jebel al lawz 1 Zerengökçe 2 rüya 2 giden 4 kadınları tavlamanın 10 altın kuralı 1 bu bozuk 1

Son Haberler

Tapuda yeni dönem: 2024 sonunda tapu işlemleri kolaylaşacakPolisler bu kez çobanlık yaptıErkek hemşire mesai arkadaşının evinde ölü bulunduŞeref Malkoç: Netanyahu ve arkadaşlarının işlediği suçların delilleri toplanıyorEmine Erdoğan ile 'first ladyler'den Filistin için dünyaya ortak çağrı

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi