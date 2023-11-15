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Editörler : Lanet


15 Kasım 2023 19:37
Heyecanımdan

Heyecanımdan

Saadetli ve ipeksi göğüs tüyleriniz hayalimde

Çay içiyorum, Adem babamızın göz yaşları aklımda

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Yolculuk ettiğiniz yıldızı konuşuyoruz ailemle

Muhammed isminiz nede yaygındır memleketimizde

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Şâh-ı Sâki ile gelsek huzurunuza ve saklansam

Saklansam hemen eteğinin arkasına, heyecanımdan

Meczup Barış

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