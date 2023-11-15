Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Kasım 2023 19:58
KBS yüksek lisans güncellenemiyor...

Arkadaşlar yüksek lisans imi KKTC de tamamladım denkligimi de 2022 de aldım. E-Devlet sisteminde mezun bilgilerinde yüksek lisans olarak bilgilerimi görüyorum. Fakat mutemed KBS de yoksisten getir butonundan gelmediğini söylüyor. Bu sebeple KBS ye islenemedigini yapılacak bişey olmadığını belirtiyor. Bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim.

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