KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


15 Kasım 2023 20:05
aday memur istifa
hakkımda disiplin soruşturması açıldı mobbinge maruz bırakıldım şimdi istifa etmeyi düşünüyorum istifadan sonra tekrar memur olma şansım varmı

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)1500 Kişilik Ticaret Bakanlığı Alımı Şimdiden İİBF Hayırlı Olsun19 mayıs üniversitesi büro personeliAralık TCDD merkezi atamaYSK AlımıTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Gsb yedekYorucu olmayan işle beraber kpss lisans?2023 aralık merkezi atamaGSB Ankara-Taşra yedek ( 11. 12. 13 ve 14. )

Sözlük

arahna 1 komançero 1 cam silmek 1 irade 2 jebel al lawz 1 Zerengökçe 2 rüya 2 giden 4 kadınları tavlamanın 10 altın kuralı 1 bu bozuk 1

Son Haberler

Tapuda yeni dönem: 2024 sonunda tapu işlemleri kolaylaşacakPolisler bu kez çobanlık yaptıErkek hemşire mesai arkadaşının evinde ölü bulunduŞeref Malkoç: Netanyahu ve arkadaşlarının işlediği suçların delilleri toplanıyorEmine Erdoğan ile 'first ladyler'den Filistin için dünyaya ortak çağrı

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes DaralmasıBorsada favori hisseleriniz650000-700000 TL arası otomatik suv önerisi