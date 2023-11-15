Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Kasım 2023 21:10
Piktes hizmet puanı

Piktes kursu açınca hizmet puanı veriliyor diye bir haber gördüm, eskiden verilmiyordu diye biliyorum ama artık veriliyor mu? Ayrıca piktes ders ücretlerini ne zaman yatırıyorlar

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