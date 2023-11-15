Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


15 Kasım 2023 21:28
Öğretmenlere 8-5 mesai getirilmeli,tatilleri 1 ay olmalı

Yürütmenin temel amacı olan kamu yararını gerçekleştirmek için performans sistemi getirilmeli. Özel sektörde olduğu gibi yeterli performans gosteremeyenler hizmetçi eğitime alınmalı; yine olmuyorsa meslekle ilişkisi kesilmeli. Bununla beraber gerçekten katma değer üretenler ise ödullendirilmeli.


melcea
Genel Müdür
15 Kasım 2023 21:48

Hak, hukuk, adalet olan ulkeler icin harika bir fikir.


feridun74
Memur
15 Kasım 2023 21:58

öğretmenlik, kimse kusura bakmasın, sıradan memurluk gibi bir iş değildir, ayrı bir statüdür. Gerçek budur. ve iş götüren bir meslek varsa o da öğretmenliktir. Sınavların hazırlanması, okunması, performans ödevlerini belirleme ve değerlendirme, proje ödevleri, eğitim öncesi hazırlıklar evde başlar. vs vs. Veli ve öğrencilerle evden de iletişim kurar, sorun çözmeye çalışır veya yardımcı olur. Fazladan hizmet içi eğitimler alır. Hiçbir memur veya başka çalışan bunlara maruz kalmaz. Bu sebeplerle öğretmenlere yıpranma payı, + 5.000 tl fazladan ödeme yapılmalıdır, haktır. İnsaf. Kıskançlık yapmaya gerek yok, insan utanır, sıkılır. Evinde 2 çocuğu eğitmeyen anne babalar, öğretmen en az 24 öğrenciyle uğraşıyor, farkında mı? Ama birilerine laf anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zor. Var olsun devletim.


highaltitude
Aday Memur
15 Kasım 2023 22:30

Bunları hepsini özel okullardaki öğretmenler de yapıyor,üstelik 8-5 mesaisiyle. Performans sistemi şart,öğrenci ve veli memnuniyeti sağlanmalı

feridun74, 1 saat önce

öğretmenlik, kimse kusura bakmasın, sıradan memurluk gibi bir iş değildir, ayrı bir statüdür. Gerçek budur. ve iş götüren bir meslek varsa o da öğretmenliktir. Sınavların hazırlanması, okunması, performans ödevlerini belirleme ve değerlendirme, proje ödevleri, eğitim öncesi hazırlıklar evde başlar. vs vs. Veli ve öğrencilerle evden de iletişim kurar, sorun çözmeye çalışır veya yardımcı olur. Fazladan hizmet içi eğitimler alır. Hiçbir memur veya başka çalışan bunlara maruz kalmaz. Bu sebeplerle öğretmenlere yıpranma payı, + 5.000 tl fazladan ödeme yapılmalıdır, haktır. İnsaf. Kıskançlık yapmaya gerek yok, insan utanır, sıkılır. Evinde 2 çocuğu eğitmeyen anne babalar, öğretmen en az 24 öğrenciyle uğraşıyor, farkında mı? Ama birilerine laf anlatmak, deveye hendek atlatmaktan zor. Var olsun devletim.


Kagiş
Müsteşar
15 Kasım 2023 22:35

Öğretmen düşmanları hemen düşmüş buraya!! Oğlum var ya hasedinizden çatlıyorsunuz bee! Çatlayın da patlayın ulann!))) Beter olun!)) Puhahaha!


highaltitude
Aday Memur
15 Kasım 2023 22:43

Çeşitli kamu ve özel sektör kurumlarında uygulanan 360 derece performans değerlendirme sistemi öğretmenlere de uygulanmalı. Öğretmenler başta öğrenci ve veliler olmak üzere tüm eğitim paydaşları tarafından değerlendirilmeli. Çalışan ve çalışmayan öğretmenler böylelikle ayırt edilmeli,çalışanlar ve iş uretenler ödüllendirilmeli


R. Netsk
Aday Memur
15 Kasım 2023 22:55

Konuştu bal kabağı...

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